الطائي يحتج على مشاركة الهلال بطقم التدريبات

وقالت إدارة نادي الطائي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تأسف إدارة نادي الطائي للتجاورات الفنية والإدارية التي حدثت في مباراتنا الدورية مع شقيقنا نادي الهلال، وهي -بلا شك- أمور قد تكون مربكة للتنافس العـادل بين الفِرق؛ لذلك كانت اللوائح المنظمة للمنافسات وترتيباتها واضحة ومباشرة. لقد استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد للفريق الخصم، وليس من ضمن الأطقم المقدَّمة والمعتمَدة من مراقب المباراة وكذلك الرابطة في بداية الموسم، كذلك تشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه، ومخالفة ذلك لما اعتمده مراقب المباراة. كل هذا وأكثر حدث أمام الجميع فـي مباراة منقولة على الهواء مباشرة".