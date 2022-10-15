الطائي يحتج على مشاركة الهلال بطقم التدريبات

أعلن نادي الطائي التقدُّم باحتجاج رسمي ضد مشاركة فريق الهلال بطقم التدريبات في مباراة الفريقين التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023.
وقالت إدارة نادي الطائي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تأسف إدارة نادي الطائي للتجاورات الفنية والإدارية التي حدثت في مباراتنا الدورية مع شقيقنا نادي الهلال، وهي -بلا شك- أمور قد تكون مربكة للتنافس العـادل بين الفِرق؛ لذلك كانت اللوائح المنظمة للمنافسات وترتيباتها واضحة ومباشرة. لقد استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد للفريق الخصم، وليس من ضمن الأطقم المقدَّمة والمعتمَدة من مراقب المباراة وكذلك الرابطة في بداية الموسم، كذلك تشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه، ومخالفة ذلك لما اعتمده مراقب المباراة. كل هذا وأكثر حدث أمام الجميع فـي مباراة منقولة على الهواء مباشرة".
وختم البيان: "إن إدارة النـادي لن تدخر جهدًا في طرق الأبواب كافة لحفظ حقوقها، ويحدوها الثقة بمنظومتنا الرياضية التي تدير منافسـاتنا المحلية. وسنواصل العمل للحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي إن شاء الله".
وشهدت المباراة مشاركة الهلال بقميص التدريبات دون الكشف عن السبب في واقعة غريبة، رغم أنه يمتلك قمصانًا بديلة.
وكشف صحيفة "الرياضية" عن السر وراء ظهور الهلال بقميص التدريبات أمام الطائي؛ إذ أكدت أن الفريق فَقَدَ قمصانه الرسمية قبل المباراة، وهناك أنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظُهرًا.
واستند الطائي إلى ظهور لاعبَيْن اثنين من الهلال برقم واحد، إضافة إلى قميص غير معتمد، لا يحمل شعار الرابطة، ويتشابه مع قميص الحارس، فضلاً عن تأخُّر انطلاقة اللقاء.
وكان الهلال قد حقق فوزًا قاتلاً على الطائي بنتيجة 3-2؛ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة محتلاً وصافة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا.