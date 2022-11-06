الخليج يعاود تدريباته تأهبًا لاستئناف النشاط الكروي بعد توقف طويل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، اليوم الأحد، تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الكروي 2022-2023، بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، والتي امتدت لـ22 يومًا، نظير توقف النشاط الكروي، نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالمرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.