الخليج يعاود تدريباته تأهبًا لاستئناف النشاط الكروي بعد توقف طويل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، اليوم الأحد، تحضيراته لاستئناف منافسات الموسم الكروي 2022-2023، بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، والتي امتدت لـ22 يومًا، نظير توقف النشاط الكروي، نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بالمرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قد اشتمل في البداية على تمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تدريبات لياقية وفنية، قبل أن يطبق المدرب عددًا من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من تحضيرات الخليج ستتواصل حتى يوم 14 نوفمبر الجاري، وذلك قبل المغادرة إلى مدينة العين الإماراتية لإقامة المعسكر الخارجي، بدءًا من يوم 15 من الشهر الحالي، ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الفريق لعودة المنافسات الكروية .
ويحتلّ فريق الخليج المركز الرابع عشر في سلم ترتيب جدول دوري روشن برصيد 4 نقاط، حصدها خلال الـ8 جولات الماضية من فوز وتعادل مقابل 6 هزائم.
وسيستأنف الفريق مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء يوم 15 ديسمبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.