يورو 2024: "الماتادور الإسباني" يقضي على أحلام جورجيا ويتأهل للدور ربع النهائي

أهداف المباراة سجلها روبين نورماند للمنتخب الجورجي في الدقيقة الـ18 قبل أن يتعادل رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الـ39، ويضيف رويز الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ51.