يورو 2024: "الماتادور الإسباني" يقضي على أحلام جورجيا ويتأهل للدور ربع النهائي

تأهَّل المنتخب الإسباني للدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2024، وذلك على حساب المنتخب الجورجي.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ 16 من المسابقة بفوز المنتخب الإسباني بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها روبين نورماند للمنتخب الجورجي في الدقيقة الـ18 قبل أن يتعادل رودريجو هيرنانديز في الدقيقة الـ39، ويضيف رويز الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة الـ51.
وأضاف اللاعب الإسباني ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة الـ75 قبل أن يختتم الأهداف اللاعب أولمو بتسجيل الهدف الرابع للإسبان في الدقيقة الـ83.
وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب الإسباني للدور ربع النهائي، ويواجه المنتخب الألماني الذي كان قد تأهل على حساب الدنمارك.