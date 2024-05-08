ينطلق غدًا.. جازان وينبع تستضيفان الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

ينطلق غدًا الخميس الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية، والذي اعتمد انطلاقته الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الدوري الذي عقد بتاريخ 16 نوفمبر 2023 في الأحساء.
وتأتي إقامة الدوري التصنيفي تمهيدًا لانطلاق النسخة الأولى من الدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2024ـ2025، والذي يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية وبناء منتخب وطني منافس بقاعدة من اللاعبين الممارسين للعبة بشكلٍ مستمر.
وتستقبل الملاعب الرملية في الهيئة الملكية في ينبع ومدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، مباريات الدوري؛ حيث أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم مراسم القرعة بتاريخ 16 أبريل 2024 بمشاركة 48 فريقًا تم توزيعهم على 8 مجموعات بنظام الدوري من دور واحد، بمجموع مباريات يصل إلى 120 مباراة ستلعب على مدى 40 جولة.
وأسفرت القرعة عن وجود أندية: فيفا، التعاون، الأسياح، المصيف، الفاو، الزلفي؛ في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: حطين، الفاروق، القصيم، الوطن، التهامي، البدائع، وضمّت المجموعة الثالثة أندية: الوادي، الخبراء، القوارة، الصواري، الرائد، المحمل. وفي المجموعة الرابعة أندية: الأمجاد، طويق، العين، الصحاري، اليرموك، نجد. وفي المجموعة الخامسة أندية: طبرجل، الشعلة، القلعة، الثقبة، حراء، أحد.
وضمت المجموعة السادسة أندية: الجندل، التسامح، الجيل، العروبة، السلام، فيد. والمجموعة السابعة أندية: قلوة، رأس تنورة، الترجي، الغزوة، رضوى، الأنصار. فيما أوقعت القرعة أندية: خيبر، القريات، العدالة، الاتفاق، الليث، البجادية، في المجموعة الثامنة.
وبحسب اللائحة التنظيمية للدوري؛: يتأهل أصحاب المركز الأول إلى الأدوار النهائية والدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية؛ حيث يتم إجراء قرعة للفرق الثمانية المتأهلة من الدوري التصنيفي لتقسيمهم إلى مجموعتين، فيما تشارك باقي الفرق في التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل.