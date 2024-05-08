ينطلق غدًا.. جازان وينبع تستضيفان الدوري التصنيفي لكرة القدم الشاطئية

وأسفرت القرعة عن وجود أندية: فيفا، التعاون، الأسياح، المصيف، الفاو، الزلفي؛ في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية: حطين، الفاروق، القصيم، الوطن، التهامي، البدائع، وضمّت المجموعة الثالثة أندية: الوادي، الخبراء، القوارة، الصواري، الرائد، المحمل. وفي المجموعة الرابعة أندية: الأمجاد، طويق، العين، الصحاري، اليرموك، نجد. وفي المجموعة الخامسة أندية: طبرجل، الشعلة، القلعة، الثقبة، حراء، أحد.