"سيف إكسبو 2023" يجمع النجوم في جدة لرسم مستقبل أفضل للاستثمار في كرة القدم

وقدم الاتحاد السعودي للطب الرياضي ورشة عمل استعرضت تاريخ اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وأضرارها والانتهاكات وآلية فحص الرياضيين بالألعاب الجماعية والفردية، ثم ورشة العمل الثانية والتي خصصت للتعريف بالاستثمار في الطب الرياضي، بالإضافة إلى ورشة عمل مختصة بالأكاديميات، تحت رعاية الأندية المشاركة في المعرض، وأبرزها نادي الهلال إلى جانب فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وتم من خلالها استعراض نماذج تلك الأندية الناجحة في تنمية قطاع البراعم ورعاية المواهب.