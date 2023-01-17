دوري يلو .. "الأهلي" يسعى للتقدم نحو الصدارة عبر بوابة "الحزم"

يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي غداً الأربعاء ، نظيره الحزم ، في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى .
ويسعى الأهلي لاستغلال تفوقه الأخير على الفيصلي للتقدم بخطوات بسرعة نحو الاقتراب من صدارة المسابقة حال الفوز على الحزم .
المباراة تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ، في تمام الساعة السابعة إلا الثلث .
وقد أعلن النادي الأهلي فتح المدرجات مجانًا أمام الحزم، ووجه النادي الغربي رسالة لجماهيره عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، السبت، قائلاً: "تقرر فتح المدرجات لعيونكم بالمجان".
يذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة، متأخراً عن صاحب المركز الأول بخمس نقاط ولديه مباراة مؤجلة، فيما الحزم يتواجد في المركز الثاني برصيد 31 نقطة .