برباعية ضمك.. الاتحاد يودع "روما" و"غروهي"

ودع الاتحاد لاعبي فريقه الكروي الأول "رومارينيو" و"غروهي" بانتصار ثمين وبرباعية مقابل هدف في مرمى ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
أهداف الاتحاد جاءت عن طريق "جوتا، طلال حاجي، مروان الصحفي، فرحة الشمراني"، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق "فاروق شافعي".
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 54 في المركز الخامس، وبقي ضمك عاشرًا برصيد 40 نقطة.
كسب الاتفاق ضيفه الشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس، على ملعب نادي الاتفاق في الدمام.
هدف المباراة الوحيد أحرزه "الفارو ميدران" في الدقيقة 38.
كما أضاع لاعب الشباب "كراسكو" ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 85.
بتلك النتيجة حل الاتفاق سادسًا برصيد 48 نقطة، وبقي الشباب تاسعًا برصيد 41 نقطة.