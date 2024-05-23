برباعية ضمك.. الاتحاد يودع "روما" و"غروهي"

ودع الاتحاد لاعبي فريقه الكروي الأول "رومارينيو" و"غروهي" بانتصار ثمين وبرباعية مقابل هدف في مرمى ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين.