تعيين معيض الشهري مديرًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية

صدر قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتعيين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، معيض بن محمد الشهري، مديراً لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي يشارك فيها 37 نادياً عربياً، وتُقام أدوارها النهائية في 27 من شهر يوليو الجاري بمحافظة الطائف، ومدينة أبها، ومدينة الباحة.
الجدير ذكره أن "الشهري" هو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وسبق له رئاسة العديد من اللجان والإشراف عليها محلياً وعربياً وآسيوياً، ومنها رئاسة لجنة الاحتراف، وعضوية العديد من اللجان باتحاد الكرة، ورئاسة لجنة تطوير المنشآت الرياضية، وعضوية لجنة تنظيم البطولات بالاتحاد العربي.
كما شغل منصب المشرف على تنظيم بطولات الاتحاد الآسيوي، والمشرف العام على إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي، ومدير العمليات بالاتحاد السعودي في استضافة البطولات الآسيوية والدولية.