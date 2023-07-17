تعيين معيض الشهري مديرًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية

الجدير ذكره أن "الشهري" هو عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، وسبق له رئاسة العديد من اللجان والإشراف عليها محلياً وعربياً وآسيوياً، ومنها رئاسة لجنة الاحتراف، وعضوية العديد من اللجان باتحاد الكرة، ورئاسة لجنة تطوير المنشآت الرياضية، وعضوية لجنة تنظيم البطولات بالاتحاد العربي.