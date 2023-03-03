لاعب النصر "آل فتيل": تحفظ الباطن كان السبب الرئيس في تأخر الفوز

وصف مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم محمد آل فتيل تأخر فوز فريقه على الباطن 3-1، اليوم الجمعة، إلى طريقة اللعب المتحفظة للباطن واعتماده على الهجمات المرتدة.