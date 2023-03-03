رياضة

لاعب النصر "آل فتيل": تحفظ الباطن كان السبب الرئيس في تأخر الفوز

لاعب النصر "آل فتيل": تحفظ الباطن كان السبب الرئيس في تأخر الفوز
سبق
سبق

وصف مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم محمد آل فتيل تأخر فوز فريقه على الباطن 3-1، اليوم الجمعة، إلى طريقة اللعب المتحفظة للباطن واعتماده على الهجمات المرتدة.

وقال آل فتيل خلال تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية اللقاء إنه سعيد بالهدف الثاني الذي سجله ومهد الطريق لإضافة هدف ثالث منح فريقه ثلاث نقاط غالية، وقال: «سعادتي كبيرة بالفوز، وجمهور النصر يستحق أن يفرح».

وأكد آل فتيل أن هدفه جاء بعد تنفيذه تعليمات الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق. وأوضح: المدرب طلب مني التقدم ومساندة الهجوم للاستفادة من العرضيات سواء عند تنفيذ ركلات الزاوية أو الأخطاء.

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