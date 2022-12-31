إنستغرام.. كريستيانو يحصد أكثر من ١٦ مليون لايك وعدد متابعي النصر يتضاعف

وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، توقيع عقد رسمي مع النجم كريستيانو رونالدو؛ حتى عام 2025م، للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر الرقم (7)، وتمّت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.