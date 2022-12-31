إنستغرام.. كريستيانو يحصد أكثر من ١٦ مليون لايك وعدد متابعي النصر يتضاعف

حصد النجم العالمي كريستيانو رونالدو أكثر من ١٦ مليون إعجاب (like) عبر صفحة نادي النصر السعودي على إنستغرام بعد نشر صورة للاعب وهو يحمل القميص رقم ٧ بجانب رئيس النادي .
فيما تضاعف عدد متابعي نادي النصر على إنستغرام لأكثر من مليونين و٤٠٠ ألف في ساعاتٍ قليلة بعد أن كان عدد المتابعين قبل التوقيع مع رونالدو يقارب مليوناً .
وأعلن نادي النصر، أمس الجمعة، توقيع عقد رسمي مع النجم كريستيانو رونالدو؛ حتى عام 2025م، للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر الرقم (7)، وتمّت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.