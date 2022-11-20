أيمن جادة معلقاً على حفل افتتاح كأس العالم 2022: ألتقيكم نحو الخامسة والنصف

أعلن المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورتس أيمن جادة؛ أنه سيقوم في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر، بالتعليق على حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق مساء اليوم بلقاء قطر، البلد المستضيف، والإكوادور، ضمن مباريات المجموعة الأولى من المونديال.