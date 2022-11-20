رياضة

أيمن جادة معلقاً على حفل افتتاح كأس العالم 2022: ألتقيكم نحو الخامسة والنصف

ستنطلق بلقاء قطر البلد المستضيف والإكوادور ضمن مباريات المجموعة الأولى
المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورتس أيمن جادة
المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورتس أيمن جادة
سبق
سبق

أعلن المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورتس أيمن جادة؛ أنه سيقوم في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت قطر، بالتعليق على حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق مساء اليوم بلقاء قطر، البلد المستضيف، والإكوادور، ضمن مباريات المجموعة الأولى من المونديال.

وكتب جادة، اليوم الأحد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: وأخيراً حان اليوم المرتقب لنا جميعاً.. يوم افتتاح كأس العالم الثانية والعشرين في قطر ٢٢، ألتقيكم نحو الخامسة والنصف من مساء اليوم -إن شاء الله- للتعليق على حفل افتتاح البطولة.. بالتوفيق لقطر وللعنابي.

كأس العالم قطر 2022
أيمن جادة

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