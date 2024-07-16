الجزائري حسام عوار يوقع عقود انضمامه للاتحاد

وخاض اللاعب مع ذئاب العاصمة الإيطالية 16 مباراة في أول مواسمه، 9 منها في التشكيل الأساسي، واستطاع خلالها تسجيل 4 أهداف، إلا أنه لم ينجح في صناعة أي هدف.