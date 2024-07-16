الجزائري حسام عوار يوقع عقود انضمامه للاتحاد

أفادت تقارير إعلامية أن الدولي الجزائري حسام عوار متوسط ميدان روما الإيطالي وقع عقود انضمامه لصفوف فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعلى مدار الفترة الماضية كان عوار هدفاً أساسياً بالنسبة للاتحاد، وتسارعت وتيرة المفاوضات بعد قدوم الفرنسي لوران بلان لتدريب الفريق مؤخراً.
ووفقاً للصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن اللاعب الجزائري وقع عقود انضمامه إلى فريق الاتحاد.
وذكر الصحفي الذي يعمل في "شبكة سكاي سبورت" وقع حسام عوار عقده كلاعب جديد للاتحاد، وهو نفس ما يحدث الآن بين روما والاتحاد، وصفقة أوشكت على الانتهاء، بقيمة 12 مليوناً .
وأكد الصحفي الفرنسي "سانتي أونا"، المتخصص في أخبار الانتقالات، انضمام حسام عوار إلى زملائه الجدد في فريق الاتحاد بمعسكرهم التدريبي التحضيري للموسم الجديد في إسبانيا.
وانضم الجزائري حسام عوار إلى نادي روما صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.
وخاض اللاعب مع ذئاب العاصمة الإيطالية 16 مباراة في أول مواسمه، 9 منها في التشكيل الأساسي، واستطاع خلالها تسجيل 4 أهداف، إلا أنه لم ينجح في صناعة أي هدف.