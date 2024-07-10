شباب أخضر اليد يختتمون معسكر سلوفينيا قبل البطولة الآسيوية

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اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد(2004)، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، معسكره الخارجي الذي أُقيم لمدة 21 يومًا بسلوفينيا، في آخر محطات الاستعداد للمشاركة في البطولـة الآسيوية الثامنة عشرة، المقرر إقامتها فـي مملكة الأردن خلال الفترة من 14 إلـى 25 يوليو الجاري.

وخاض شباب أخضر اليد 5 تجـارب وديـة خلال المعسكر، منهـا مباراتان أمام المنتخب الكويتـي، ومباراة أمام مونتينيغرو، ثم النمسا، وأخيرًا إيطاليا، بالإضافة إلى التدريبات اليومية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية، وحصص الفيديو.

وحقق شباب الأخضر مكاسب عديـدة فنيـة وبدنية خلال المعسكر، حيـث حرصـت الإدارة الفنيـة بقيادة الهولندي "إدوين كيبـرز" على إشراك جميـع اللاعبيـن فـي المباريـات الوديـة، للوقوف على جاهزيتهم قبل اختيار القائمة النهائية المشاركة في البطولة الآسيوية.

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