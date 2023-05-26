الاتحاد يعلن جاهزيّتَه للفيحاء ويغادر للمجمعة

وانطلقت الحصة التدريبية بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، بعد ذلك طبق البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.