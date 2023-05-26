الاتحاد يعلن جاهزيّتَه للفيحاء ويغادر للمجمعة

أنهى فريقُ الاتحاد الكروي الأول، يوم الجمعة، تحضيراتِه الميدانية لمواجهة الفيحاء، يوم غد السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/ 2023.
وانطلقت الحصة التدريبية بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، بعد ذلك طبق البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.
وتوجّهت بعثة الاتحاد عقب نهاية الحصة التدريبية إلى المجمعة؛ تأهُّبًا لمواجهة الفيحاء المنتظرة، والتي من الممكن أن تهدي اللقب الغائب لخزائن الاتحاد منذ النسخة الأولى لانطلاق دوري المحترفين.
يحتاج الاتحاد للفوز فقط ليتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين لأول مرة منذ 2009، بصرف النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه المباشر النصر، الذي يحلّ ضيفًا على الاتفاق في الدمام.
ويدرك المديرُ الفني البرتغالي نونو سانتو، صعوبةَ المباراة؛ كون المنافس يسعى إلى البقاء ضمن مصافّ أندية دوري المحترفين، كما أنّ آخر ثلاث زيارات لاتحاد جدة إلى المجمعة على صعيد منافسات الدوري لمقابلة الفيحاء؛ لم تكن جيدة؛ حيث مُنِيَ خلالها بالخسارة.
ويتصدّر الاتحادُ المسابقةَ برصيد 66 نقطة متقدّمًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه النصر صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة.