الاتحاد يوقّع مع حامد الشنقيطي حارس مرمي نادي الشباب والمنتخب الأولمبي

وكان حامد الشنقيطي صاحب الـ18 عامًا قد انضمّ لصفوف الشباب في 2021، وشارك مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر، والتي لم ينجح فيها المنتخب في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.