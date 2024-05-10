الاتحاد يوقّع مع حامد الشنقيطي حارس مرمي نادي الشباب والمنتخب الأولمبي

كشفت تقارير صحفية عن تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع الحارس الواعد حامد الشنقيطي حارس مرمي نادي الشباب والمنتخب الأولمبي؛ لتدعيم صفوف الفريق.
وأفادت ذات التقارير بأن مسؤولي نادي الاتحاد وقعوا مع الشنقيطي عقدًا لمدة 5 أعوام، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب.
وأكدت ذات التقارير أن الاتحاد تعاقد مع اللاعب الشاب بتوصية من الجهاز الفني بقيادة "مارسيلو غالاردو"، و"رامون بلانيس" المدير الرياضي.
وتعمل الأندية السعودية على الاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع أفضل اللاعبين خلال الفترة المقبلة للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.
وكان حامد الشنقيطي صاحب الـ18 عامًا قد انضمّ لصفوف الشباب في 2021، وشارك مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر، والتي لم ينجح فيها المنتخب في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.