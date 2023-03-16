التعاون لاستعادة توازنه.. والوحدة وضمك لتحسين مراكزهما

تستكمل غدًا الجمعة منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23 بإقامة ثلاث مباريات غاية في الأهمية بالنسبة للفرق، حيث يسعى البعض لتحسين مراكزه والابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.
يستضيف ضمك ثامن الترتيب بـ25 نقطة ضيفه فريق الباطن متذيل الجدول بـ9 نقاط على ملعبه بمدينة خميس مشيط عند الرابعة عصرًا.
يأمل أصحاب الضيافة مواصلة صحوتهم بالعزف على نغمة الانتصارات للجولة الثانية تواليًا من أجل تحسين مركزهم في سلم الترتيب والدخول في منطقة الأمان وأيضًا لإسعاد جماهيرهم.
حيث يدرك مدرب الفريق الروماني كوزمين كونترا صاحب الخبرة الواسعة في الدوري السعودي صعوبة المباراة على أرض الواقع على اعتبار أن الفريق المنافس يقدم في الآونة الأخيرة أداءً قويًا ونتائج جيدة.
في المقابل يطمح فريق الباطن الاستمرار بحصد النتائج الإيجابية لزيادة رصيده النقطي لأنه ليس لديه بديل آخر على اعتبار أن أي تعثر جديد سيقرب الفريق أكثر من الهبوط مبكرًا لدوري الدرجة الأولى.
يلتقي الفيحاء صاحب المركز 11 برصيد 23 نقطة نظيره العدالة القابع في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير بـ16 نقطة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الرابعة عصرًا.
يبحث فريق الفيحاء عن طي صفحة خروجه من دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك وتجريده من اللقب على يد الاتحاد للعودة إلى نغمة الانتصارات وإيقاف مسلسل الهزائم لتعزيز رصيده النقطي والتقدم في جدول الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر ولاسيما أن أي خسارة جديدة ستعقّد من وضع الفريق الذي تنتظره مباراتان قمة في الصعوبة أمام الهلال والنصر في الجولتين المقبلتين على التوالي.
في حين يسعى الضيوف إلى محو آثار الهزيمة الكبيرة على ملعبهم من أمام الرائد في الجولة الماضية للصعود درجة على سلم الترتيب والاقتراب خطوة كبيرة من الخروج من مناطق شبح الهبوط في قادم المباريات.
وفي ختام مباريات اليوم يحل التعاون خامس الترتيب بـ34 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الوحدة صاحب المركز الثالث عشر بـ21 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، وذلك عند الساعة (8:30) مساءً.
بعد أن غابت عنه الانتصارات في مباراته الأخيرة التعاون سيسعى جاهدًا لنيل نقاط مواجهته أمام الوحدة الباحث أيضًا عن النقاط للابتعاد أكثر عن مراكز الخطر.
يأمل الوحدة استغلال عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد خطفهم بطاقة الترشح للمربع الذهبي لبطولة كأس الملك لإيقاف نزيف النقاط والعودة إلى نغمة الفوز في المسابقة لتحسين مركزه والدخول في المنطقة الآمنة.
في الجهة الأخرى يتطلع الضيوف لاستعادة مركزهم الرابع بعد أن فقدوه في الجولة الماضية من أمام الهلال بخسارة ثقيلة (0-4) للبقاء قريبًا من ثلاثي المقدمة وأيضًا لحجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ومصالحة جماهيرهم التي كانت تمني النفس بمواصلة تقديم العروض القوية في المسابقة.