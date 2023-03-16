التعاون لاستعادة توازنه.. والوحدة وضمك لتحسين مراكزهما

يبحث فريق الفيحاء عن طي صفحة خروجه من دور ربع النهائي لبطولة كأس الملك وتجريده من اللقب على يد الاتحاد للعودة إلى نغمة الانتصارات وإيقاف مسلسل الهزائم لتعزيز رصيده النقطي والتقدم في جدول الترتيب للابتعاد عن مناطق الخطر ولاسيما أن أي خسارة جديدة ستعقّد من وضع الفريق الذي تنتظره مباراتان قمة في الصعوبة أمام الهلال والنصر في الجولتين المقبلتين على التوالي.