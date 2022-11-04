دورة الألعاب السعودية 2022.. الأهلي يواجه الهلال على ذهبية الطائرة.. والخليج يلاقي الهدى في نهائي اليد

وتنطلق غداً السبت منافسات 7 ألعاب رياضية جديدة ضمن الألعاب السعودية، حيث ستنطلق منافسات ألعاب القوى التي يستضيفها نادي الرياض، بسباقات 110متر حواجز، و100 متر و400 متر، ورمي الرمح، والوثب الطويل، ودفع الجلة. وتستضيف منطقة المشجعين بالنخيل مول غداً منافسات التسلق الرياضي وتقام منافسات التزلج اللوحي في بوليفارد الرياض، وعلى ميدان ديراب، تنطلق غداً منافسات الكارتنج، وتنطلق منافسات كرة الطاولة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما تنطلق منافسات الكاراتيه في صالة جامعة الملك سعود، وستقام منافسات القدرة والتحمل للفروسية غداً في نادي الفروسية في الجنادرية.