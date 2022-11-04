دورة الألعاب السعودية 2022.. الأهلي يواجه الهلال على ذهبية الطائرة.. والخليج يلاقي الهدى في نهائي اليد

تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين والفائزات بمنافسات قفز الحواجز والتي اختتمت منافساتها اليوم في نادي الفروسية بالجنادرية.
وحلّق فريق صقور الصحراء بالميدالية الذهبية والمركز الأول والذي يمثله الفرسان عبدالله فارس أبا الخيل، وعبد الله عبدالعزيز آل الشيخ، والجوهرة التويجري، وخالد الموبتي.
وجاء فريق البواني في المركز الثاني والميدالية الفضية والذي يمثله الفرسان ناصر الشواف وفنون الحميدان وعبد الرحمن المطوع ومحمد العساكر، فيما حلّ فريق السكب في المركز الثالث والميدالية البرونزية ويمثله الفرسان خالد الهادي ومحمد الحميدان ونجلا الرشيد الحميد وناصر البقمي.
كما توّج الأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، ومحمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين والفائزات بمنافسات المبارزة لسلاح الشيش وسلاح المبارزة للرجال والسيدات والتي يستضيف منافساتها نادي الرياض.
وأسفرت نتائج اليوم عن فوز اللاعبة أناهيد فارس بزيع الخيبري بالمركز الأول في منافسات سلاح الشيش للسيدات، تلتها اللاعبة آية عمار يوسف في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان لين عدنان الفوزان وجود حمود الشهري في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات الرجال، حصد اللاعب سعد محمد البقمي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات سلاح السايبر، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب علي سعيد البحراني، وجاء عادل بن مخلد المطيري وعبدالله أحمد المنسف في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأقيمت اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لمنافسات الكرة الطائرة للرجال في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث فاز الأهلي على الابتسام بنتيجة 3-1، وفي المباراة الثانية فاز الهلال على الاتحاد بنتيجة 3-2، وبهذه النتيجة يلتقي فريقا الأهلي والهلال في المباراة النهائية غداً السبت، ويلتقي الاتحاد مع الابتسام لتحديد صاحب المركز الثالث.
وفي صالة جامعة الملك سعود، اختتمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة اليد، والتي أسفرت عن تأهل نادي الخليج إلى المباراة النهائية بعد الفوز المثير على فريق النور بنتيجة 37-36 بعد التمديد لوقت إضافي، وفي المباراة الثانية، حقق فريق الهدى الفوز على الترجي بنتيجة 24-23، وبهذه النتيجة يلتقي الخليج مع الهدى على لقب المسابقة الأحد المقبل، فيما يلتقي فريقا النور والترجي لتحديد صاحب المركز الثالث.
وتواصلت لليوم الثالث على التوالي منافسات الشطرنج للرجال والسيدات والتي يستضيفها مركز أركان الرياضي وتختتم منافساتها يوم 6 نوفمبر الجاري، كما تواصلت منافسات الملاحة الشراعية التي تقام في نادي الجبيل للرياضات البحرية وتختتم منافساتها يوم 7 نوفمبر الجاري. واختتمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي لمنافسات الملاكمة التي يستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وانطلقت يوم أمس منافسات دور المجموعات لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث أقيمت أمس 3 لقاءات، فاز خلالها الرياض على المدينة بنتيجة 75-11، كما فاز فريق جدة على الجوف بنتيجة 53-33، وفاز فريق الرياض على جازان بنتيجة 87-29، وفي لقاءات اليوم، فاز الرياض على جدة بنتيجة 80-41، وفاز الجوف على جازان بنتيجة 46-38، كما فاز فريق جدة على المدينة بنتيجة 72-18.
وتقام غداً السبت مباراتان ضمن الدور الأول للمسابقة، حيث يلتقي نادي المدينة مع نادي الجوف، كما يتقابل نادي جازان مع نادي جدة.
وستتواصل غداً منافسات الدور نصف النهائي للرجال والسيدات في الملاكمة، ونهائيات منافسات سلاح الشيش للرجال وسلاح الأيبيه للسيدات في المبارزة، ومنافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، كما تختتم غداً منافسات كرة قدم الصالات في الأرينا بجامعة الملك سعود، حيث يلتقي فريقا الهلال واليمامة في نهائي منافسات السيدات فيما يلتقي فريقا النصر والشباب لتحديد المركز الثالث، وفي منافسات الرجال، يلتقي فريقا النصر والاتفاق في المباراة النهائية فيما يلتقي فريقا مصدة والعرض لتحديد المركز الثالث.
وتنطلق غداً السبت منافسات 7 ألعاب رياضية جديدة ضمن الألعاب السعودية، حيث ستنطلق منافسات ألعاب القوى التي يستضيفها نادي الرياض، بسباقات 110متر حواجز، و100 متر و400 متر، ورمي الرمح، والوثب الطويل، ودفع الجلة. وتستضيف منطقة المشجعين بالنخيل مول غداً منافسات التسلق الرياضي وتقام منافسات التزلج اللوحي في بوليفارد الرياض، وعلى ميدان ديراب، تنطلق غداً منافسات الكارتنج، وتنطلق منافسات كرة الطاولة في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، كما تنطلق منافسات الكاراتيه في صالة جامعة الملك سعود، وستقام منافسات القدرة والتحمل للفروسية غداً في نادي الفروسية في الجنادرية.