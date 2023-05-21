استعدادًا لكأس العرب .. أخضر الصالات يواجه ليبيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الاثنين، بنظيره منتخب ليبيا وديًا، في معسكره الحالي المقام في دولة البوسنة والهرسك الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.