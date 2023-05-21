استعدادًا لكأس العرب .. أخضر الصالات يواجه ليبيا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الاثنين، بنظيره منتخب ليبيا وديًا، في معسكره الحالي المقام في دولة البوسنة والهرسك الذي يستمر حتى 28 من مايو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، وذلك في الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل في مدينة جدة.
وأدى أخضر الصالات، اليوم أولى تدريباته على الصالة الرياضية في مقر إقامة البعثة، بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي عمد إلى تنويع التدريبات اللياقية ثم تقسيم اللاعبين عدة مجموعات وتنفيذ تدريبات تكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم التدريبات بإجراء مناورة على كامل الصالة.
يُذكر أن مراسم قرعة بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات السابعة أسفرت عن وجود (أخضر الصالات) في المجموعة A بجانب منتخبات الجزائر وليبيا والسودان.