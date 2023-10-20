قيمته السوقية 150 مليون يورو.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد "جونيور"

كشف موقع "somosfanaticos" عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لما أفاد به الموقع، فإن الأهلي مهتم بالتعاقد مع فينيسيوس، أحد المهاجمين الأساسيين في كرة القدم البرازيلية، الذي يجذب انتباه العديد من الأندية الأخرى.
وأشار الموقع إلى أنه بالرغم من التجديد الأخير له مع النادي الإسباني، فإن مسؤولي الأهلي واثقون من قدرتهم على إقناع البرازيلي بمشروع كرة القدم الطموح في المملكة العربية السعودية.
وانضم فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 23 عامًا، لنادي ريال مدريد الإسباني في 2018، قادمًا من فلامنغو البرازيلي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 150 مليون يورو.