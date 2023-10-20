قيمته السوقية 150 مليون يورو.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد "جونيور"

وانضم فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 23 عامًا، لنادي ريال مدريد الإسباني في 2018، قادمًا من فلامنغو البرازيلي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2019، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 150 مليون يورو.