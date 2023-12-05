بحضور "المسحل" الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي تحضيرًا لمواجهة الشباب

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي " جيرارد " قد اشتمل على تمارين وقائية في الصالة الرياضية ، ثم قدم جيرارد محاضرة الفيديو الفنية في قاعة الاجتماعات ، بعد ذلك انتقل لاعبو الفريق للملعب بداية بالإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة ، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الشباب ، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب ، وشهد التدريب حضور ومتابعة رئيس النادي سامر المسحل والرئيس التنفيذي حمد المطوع .