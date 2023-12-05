بحضور "المسحل" الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي تحضيرًا لمواجهة الشباب

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عصر اليوم الثلاثاء تدريبه الرئيسي على ملعبه الرديف بالنادي.
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه الشباب ، الخميس المقبل ، في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 16 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي " جيرارد " قد اشتمل على تمارين وقائية في الصالة الرياضية ، ثم قدم جيرارد محاضرة الفيديو الفنية في قاعة الاجتماعات ، بعد ذلك انتقل لاعبو الفريق للملعب بداية بالإحماء ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة ، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الشباب ، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب ، وشهد التدريب حضور ومتابعة رئيس النادي سامر المسحل والرئيس التنفيذي حمد المطوع .