بحسب صحيفة "آس" الإسبانية : بنزيما جدد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2024

أشارت عدة تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على تفاصيل تجديد عقده.
وينتهي عقد بنزيما مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري، فيما يملك عدة عروض خارجية للرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو، أبرزها من الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بنزيما جدد عقده بالفعل مع ريال مدريد حتى صيف 2024.
وأضاف التقرير أن ريال مدريد كان قد اتفق شفهيًا مع المهاجم الفرنسي، على تجديد عقده لموسم إضافي حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية.
وتوج بنزيما بالكرة الذهبية عن العام الماضي، ليبدأ النادي إجراءات تجديد عقده بعد إبلاغه بذلك.