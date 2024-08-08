شاهد من أحياء نجران.. 28 ملعبًا يعزز مفاهيم الرياضة ويحسن جودة الحياة

أسهمت ملاعب أحياء منطقة نجران التي نفذتها أمانة المنطقة وبلدياتها، والبالغ عددها 28 ملعبًا رياضيًا منتشرة في الحدائق العامة، والمتنزهات، في تعزيز مفاهيم الرياضة، وتحسين جودة الحياة، ورفع الوعي الرياضي والصحي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة وفوائدها الصحية.