بتنظيم وزارة الرياضة.. انطلاق ورشة عمل "إعداد الكوادر لاستضافة وإيفاد الوفود الشبابية"

من جانبه، بيّن مساعد مدير عام فرع وزارة الرياضة ومشرف الأنشطة الشبابية بالفرع عقيل بن صالح صعابي أن الدورة نفذت بمتابعة من وكالة شؤون الرياضة والشباب بالوزارة والإدارة العامة للأنشطة الشبابية؛ انطلاقًا من حرصها على تدريب الشباب وإعدادهم لاستضافة الوفود من خلال التعرف على المهارات الشخصية والدور الأساسي في استقبال المناسبات وتدابير الاستقبال وأهمية الظهور الإعلامي المميز في تغطيات تلك المناسبات.