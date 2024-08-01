إصـابة حصان الفارس عبدالله الشربتلي تحرمه من الشوط التأهيلي في الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن إصـابة حصان الفارس عبدالله الشربتلي حامل برونزية أولمبياد لندن 2012 حرمته من المشاركة في الشوط التأهيلي لمنافسات الفروسية - فرق مختلطة - وما تبقّى من منافسات الألعاب الأولمبية.
وكانت اللجنة قد أعلنت أسماء الفرسان السعوديين الثلاثة الذين يخوضون غمار الشوط التأهيلي لمنافسات اليوم ضمن أولمبياد باريس 2024.
وذكرت اللجنة أن الفرسان الثلاثة هم: رمزي الدهامي، وعبدالرحمن الراجحي، وخالد المبـطي.
وأشارت إلى أنه ستكون هناك جولة واحدة لكل فارس، وسيكون التأهل لـ10 فرق من أصل 20.