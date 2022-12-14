غدًا في الجنادرية.. انطلاق الأسبوع الأخير من "قفز السعودية"

تنطلق، غدًا الخميس، أولى منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" في نسختها الثانية لفئة الخمس نجوم، التي تستمرّ حتى الـ17 من ديسمبر، بمشاركة 128 فارسًا وفارسة يمثلون 16 دولة، بعدد 187 جوادًا، وذلك بمقر "قفز السعودية" في الجنادرية.
فرسان السعودية
وتشهد البطولة إقامة 12 شوطًا لأشواط فئة النجمة الواحدة والخمس نجوم؛ حيث ستقام في اليوم الأول أربعة أشواط، ستبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة، وشوطين لفئة الخمس نجوم.
وتشهد البطولة مشاركة 46 فارس وفارسه من السعودية إضافة لفرسان من البحرين، الإمارات، مصر، المانيا، إيطاليا، الأردن، العراق، موناكو، المغرب، هولندا، فلسطين، تايلاند، الجزائر، واوزبكستان.
الأسبوع الأول
وكان الأسبوع الأول قد اختتم الأسبوع الماضي لفئتَي النجمة الواحدة والأربع نجوم، بمشاركة 139 فارسًا وفارسة يمثلون 22 دولة، و198 جوادًا.
كما تشهد منافسات الأسبوع الأول في البطولة كثيرًا من الفعاليات المصاحبة.
طرح التذاكر
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات قفز السعودية طرح تذاكر الأسبوع الثاني والأخير من النسخة الثانية في رياضة قفز الحواجز ذات التصنيف الدولي لفئة الخمس نجوم، التي تنظّمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية.
وأوضحت اللجنة أن عملية شراء التذاكر متاحة، علمًا بأن قيمة التذاكر تبدأ من 75 ريالًا لفئة المدرجات العامة، مبينة أن التذاكر متاحة للجمهور من داخل المملكة وخارجها لحضور سباقات البطولة وفعالياتها على موقع بطولات قفز السعودية عبر الرابط
350 غرفة وبوكس لخدمة الجياد
تتسع الإسطبلات في مقر "قفز السعودية" لـ310 أحصنة، تقسم خلال استضافة المقر لأي بطولة لثلاثة أقسام: الجياد الأوروبية 50 غرفة، و50 بوكس، جياد الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي 50 غرفة، و160 غرفة للجياد المحلية، مراقبةً على مدار الساعة، ويمنع اختلاطها بتاتًا؛ وفقًا لعبد الرحمن الوذيناني مدير الإسطبلات.
وحول إجراءات دخول الجياد الأوروبية وخروجها من الإسطبل، قال الوذيناني: "هناك إجراءات للجياد الأوروبية لا بد من الالتزام بها لسلامة الجياد والجياد الأخرى المشاركة في البطولة، من بينها إجراءات المحجر وأوراقها السليمة".
وأضاف: "الإسطبلات تعقم كل 12 ساعة، ويتم وضع إسفنج أيضًا للتعقيم قبل دخولها، ونحرص على قياس درجة حرارة الجياد، فيما يحدد لكل فارس ومعاونيه أوقات التدريب يوميًّا".
واسترسل الوذيناني: "نحسب أعداد الجياد المشاركة، ونختار الغرف المناسبة لكل حصان؛ حيث يتم إعداد الغذاء المناسب، نشارة الخشب، وجميع معدات الجياد".
وكشف الوذيناني: "يسمح للفرسان بالدخول للإسطبل من السادسة صباحًا وحتى الـ11.30 ليلًا، بعدها تقفل الأبواب، ويتواجد حكم من الاتحاد السعودي للفروسية، يكون مراقبًا على الجياد والإسطبلات، ويوجد في الإسطبلات كاميرات مراقبة تسجل كل ما يحصل لسلامة الجياد".
وأضاف: "لكل إسطبل أسواره بلون مختلف عن الإسطبل الآخر، من أجل حماية الجياد، وأيضًا لتسهيل عملية الدخول والخروج، لكل إسطبل رجلا أمن صناعي يراقبون الأبواب والجياد على مدار الساعة".
ورشة تدريبية
أقامت الفارسة الأسترالية ادوينا توبز إحدى الفارسات المصنفات عالميًّا، والمشاركة في بطولة "قفز السعودية"، ورشتين تدريبيتين في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية، الثلاثاء الماضي "13 من ديسمبر" الجاري، تهدف إلى تطوير المواهب السعودية الشابة من الفرسان والفارسات وتعزيز حضورهم عالميًّا من خلال اكتساب المهارات المهمة والتقنيات في مجال رياضة قفز الحواجز.
وتعدّ الأسترالية توبز أول أسترالية تتواجد في المراكز العشرة الأولى في ألعاب الفروسية العالمية، وأكثر فرسان أستراليا تتويجًا بالألقاب، وأول فارسة أسترالية تجني جائزة بأكثر من مليون يورو من خلال جولة الأبطال العالمية.
الجدير ذكره أن أدوينا توبز سبق أن توجت في النسخة الأولى من "قفز السعودية" الموسم الماضي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة "4 نجوم" بعد منافسة مع أكثر من 35 فارسًا وفارسة.
الجعيد: سلامة الفرسان والجياد أولوية
سيكون المصمم السعودي سمير محمد الجعيد مع زملائه المصممين السعوديين المساعدين للإيطالي الخبير يوليانو فيزاني، أفضل مصممي مسارات قفز الحواجز في العالم، متواجدًا في النسخة الثانية على التوالي في بطولات "قفز السعودية" عندما تنطلق غدًا فعاليات الأسبوع الثاني والأخير من النسخة الثانية في البطولة.
وكشف الجعيد أنهم جهزوا أكثر من 35 حاجزًا لمقر "قفز السعودية" بالجنادرية، وقرابة 30 كورسًا لمنافسات الخمس نجوم. وقال: "احتجنا وقتًا طويلًا لتنفيذ كل الأمور المطلوبة، نضع في الاعتبار وضع نهاية الشوط، وكذلك الحواجز الأكبر والأبرز في المواقع الأقرب للجماهير الحاضرة في المدرج لتكون مشاهدتهم ممتعة، ضيوف البطولة وأيضًا وسائل الإعلام والنقل التلفزيوني".
وزاد: "بالنسبة للحواجز تم تصميم وتنفيذ حواجز تظهر للمرة الأولى، تم فيها أولًا سلامة الفرسان والجياد؛ منها من تحمل رسالة وطنية أو لجهة منظمة ورعاية، مثل الأرت السعودية في الفروسية وقفز الحواجز، الدرعية والتراث النجدي، بوابات الرياض القديمة، وأيضًا المصمك، إضافة لشعارات وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، وأيضًا اتحاد الفروسية".
وعن المسارات "الكورسات" قال الجعيد: "تم تصميم أكثر من 30 تصميمًا، سيتم اختيارها حسب قوة المنافسة والمشاركين، تم وضع سلامة الفرسان والجياد في المقام الأول، وتم وضع خطة بديلة تحسُّبًا للظروف المناخية وغيرها".
وتطرّق الجعيد لألوان الحواجز، وقال: "عندما تزيد الألوان وتكثر الأشكال تصعب من تركيز الفارس، وعندما تقل الألوان والأشكال أو تكون بلون واحد تصعب على الجياد؛ لذلك نختار الوسط، أما بخصوص المسافات فنضع في المقام الأول سلامة الفرسان والجياد؛ لذلك المسافات بين الحواجز تكون مدروسة بشكل جيد".
وقدّم الجعيد شكره للاتحاد السعودي للفروسية ورئيس الاتحاد، وقال: "من القلب شكرًا لهم، تم دعمي وأنا فارس، ودعمي الآن وأنا في مجال تصميم مسار الحواجز "الكورس"، وذلك يعود بعد فضل الله سبحانه وتعالى لسمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله".
وزاد: "تشرفت أن أكون واحدًا من منظّمي هذه التظاهرة الكبيرة، فخور بأني متواجد فيها، خاصة أنها في بلدي، مثلي مثل أي مواطن يتمنّى نجاح أي فعالية في بلاده".
الشامي .. يصدح بأمسية طربية
يعود الفنان وليد الشامي مجددًا لإحياء حفلاته الموسيقية في المملكة بعد حضوره الأخير قبل فترة قصيرة في الـ24 من نوفمبر ضمن حفلات موسم الرياض مع الفنان خالد عبد الرحمن، وذلك عندما يصدح على مسرح مقر "قفز السعودية" في الجنادرية.
وتأتي حفلة وليد الشامي ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تنظمها بطولة "قفز السعودية" لجمهورها الحاضر ضمن أجواء البطولة التي يشارك فيها أشهر وأمهر الفرسان في رياضة قفز الحواجز.