غدًا في الجنادرية.. انطلاق الأسبوع الأخير من "قفز السعودية"

وزاد: "بالنسبة للحواجز تم تصميم وتنفيذ حواجز تظهر للمرة الأولى، تم فيها أولًا سلامة الفرسان والجياد؛ منها من تحمل رسالة وطنية أو لجهة منظمة ورعاية، مثل الأرت السعودية في الفروسية وقفز الحواجز، الدرعية والتراث النجدي، بوابات الرياض القديمة، وأيضًا المصمك، إضافة لشعارات وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية، وأيضًا اتحاد الفروسية".