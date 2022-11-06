دورة الألعاب السعودية 2022.. الخليج يخطف ذهبية اليد.. وتتويج الفائزين بمنافسات التسلّق والكاراتيه

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، فريق الخليج بطل منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
وحسم فريق الخليج لقب كرة اليد بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الهدى بنتيجة 38-34، في المباراة التي أقيمت في الأرينا بجامعة الملك سعود، كما حسم فريق النور الميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 35-34. وتوّج الفائزين إلى جانب الأمير فهد بن جلوي، فاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، والدكتور حبيب الربعان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
كما توّج مدير دورة الألعاب السعودية، بحضور الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، والأمير بندر بن خالد بن فهد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنق، وخالد البكر الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، الفائزين والفائزات بمنافسات التسلق الرياضي التي أقيمت في منطقة المشجعين في النخيل مول.
وحسمت رويدة العروي المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات السيدات، تلتها فاطمة قاري في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ سارة القنيبط في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفي منافسات الرجال، حصد عبد الرحمن أبو غزالة المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء نضال دقنه في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثمّ عبدالله بن لادن في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي صالة جامعة الملك سعود، توّج عبدالعزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، و مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، الفائزين والفائزات في منافسات الكاراتيه.
وحسم اللاعب عماد المالكي المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن تحت 60 كجم، تلاه سعود البشير في المركز الثاني، ثمّ مسفر الدوسري وياسر بارقي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 67 كجم، حصد اللاعب عمر العازمي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه فهد الخثعمي في المركز الثاني، ثم بدر العتيبي ومشاري الزعبي في المركز الثالث.
وفي وزن تحت 75 كجم، حصد اللاعب رائف التركستاني الميدالية الذهبية، تلاه خالد الشيخي في المركز الثاني، ثم اللاعبان طه نايته وعلي برناوي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 84 كجم، حسم اللاعب صالح القويع الميدالية الذهبية، تلاه محمد المالكي في المركز الثاني، ثم فرج الناشري ومحمد العسيري في المركز الثالث، وفي وزن فوق 84 كجم، حصد اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية، تلاه اللاعب سعيد قفاص في المركز الثاني، ثمّ اللاعبان أمجد مسعود وعبد الرحمن فيصل في المركز الثالث.
وفي منافسات الوزن المفتوح للسيدات، حصدت اللاعبة وجن الشهري الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلتها اللاعبة مريم آل صالح في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاءت اللاعبتان لمى السعيد ونجلاء العتيبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
كما اختتمت اليوم منافسات الشطرنج للرجال، والتي أسفرت عن فوز محمد حدّوش بالميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه عبدالله الرحيلي في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء أحمد الثبيتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين جراح الشمري المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج.
في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت اليوم جولة التصفيات لمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وأسفرت النتائج عن فوز نادي الرياض على نادي الجوف بنتيجة 61-33، كما فاز نادي جازان على نادي المدينة بنتيجة 42-23. وبهذه النتيجة، سيتقابل غداً الاثنين، نادي الرياض مع نادي جدة على الميدالية الذهبية، فيما سيتواجه نادي الجوف مع نادي جازان لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتقام غداً منافسات ألعاب القوى في رمي القرص للرجال وسباق 200 متر للرجال و400 متر حواجز للرجال و800 متر للرجال، والوثب الطويل للسيدات، ومنافسات دفع الجلة للرجال والسيدات لذوي الإعاقة، كما تقام غداً منافسات الجوجيتسو، وتختتم منافسات الملاحة الشراعية والسباق الثلاثي وكرة الطاولة وكرة السلة على الكراسي المتحركة.