دورة الألعاب السعودية 2022.. الخليج يخطف ذهبية اليد.. وتتويج الفائزين بمنافسات التسلّق والكاراتيه

وفي وزن تحت 75 كجم، حصد اللاعب رائف التركستاني الميدالية الذهبية، تلاه خالد الشيخي في المركز الثاني، ثم اللاعبان طه نايته وعلي برناوي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 84 كجم، حسم اللاعب صالح القويع الميدالية الذهبية، تلاه محمد المالكي في المركز الثاني، ثم فرج الناشري ومحمد العسيري في المركز الثالث، وفي وزن فوق 84 كجم، حصد اللاعب سند سفياني الميدالية الذهبية، تلاه اللاعب سعيد قفاص في المركز الثاني، ثمّ اللاعبان أمجد مسعود وعبد الرحمن فيصل في المركز الثالث.