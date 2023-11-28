بعد حصوله على 23 صوتًا.. "آل الشيخ" نائباً لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية

فاز عبدالرحيم آل الشيخ، بمنصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الآسيوية، التي عُقدت اليوم في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.
ويأتي فوز آل الشيخ بحصوله على 23 صوتًا من أصل 39 صوتًا، وهو الذي يرأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، ضمن إطار تمكين ورفع عدد الكوادر السعودية في المنظمات الرياضية الدولية وفق رؤية المملكة 2030.
وأعرب آل الشيخ، عن فخره وسعادته بتسميته نائباً لهذا الصرح البارالمبي الكبير، وقال: "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة لرفع التواجد السعودي في مثل هذه المنظمات الدولية والقارية الكبرى".