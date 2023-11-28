بعد حصوله على 23 صوتًا.. "آل الشيخ" نائباً لرئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية

وأعرب آل الشيخ، عن فخره وسعادته بتسميته نائباً لهذا الصرح البارالمبي الكبير، وقال: "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على حرصهما ومتابعتهما الدائمة لرفع التواجد السعودي في مثل هذه المنظمات الدولية والقارية الكبرى".