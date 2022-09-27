قبل الانطلاقة بـ30 يوماً.. دورة الألعاب السعودية تدخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات

كما أعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن إتاحة الفرصة لمزيد من الرياضيين عبر إعادة فتح باب التسجيل في 18 لعبة رياضية، لمن لم يسجلوا أو لم يحالفهم الحظ في تجارب الأداء السابقة، ليلتحقوا بركب من ضمنوا أماكنهم لمنافسات الدورة ومساعدتهم على تحقيق حلمهم بالتنافس على الميداليات الذهبية للحدث، وإثبات قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك في ضوء الإقبال الكبير على التسجيل ورغبةً في استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للمشاركة من الرياضيين في المملكة، وبما يسهم في تعزيز أهداف الدورة باكتشاف جيل جديد من المواهب الرياضية الوطنية، ودفع الشباب السعودي وتشجيعه على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية وتعزيز دور الرياضة بالمجتمع.