اتحاد القدم يدشن بوابة السداد الإلكتروني

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشؤون المالية في الاتحاد السعودي عبدالله كبوها، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الاتحاد لخدمة الأندية في تسريع عمليات السداد، بدلاً من الطرق التقليدية والتي قد تتسبب في تأخر السداد، مشدداً على المستفيدين بضرورة توضيح سبب السداد وأن يكون بالشكل الصحيح لمساعدة الإدارة في إتمام الطلب بصورة سريعة.