اتحاد القدم يدشن بوابة السداد الإلكتروني
دشّنت الإدارة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بوابة السداد الإلكتروني والتي تتيح للمستفيد سداد المدفوعات عبر نظام سداد إلكتروني يحقق مبدأ السرعة في إنهاء الالتزامات المالية، ووفرت الإدارة خدمة السداد عن طريق كافة طرق السداد المتاحة في المملكة.
وحددت الإدارة 8 عمليات يمكن تنفيذها عبر البوابة الإلكترونية، وهي: مخالفات لجنة الانضباط والأخلاق، رسوم الاحتجاج، دخل المباريات، رسوم إجراءات غرفة فض المنازعات، وسطاء اللاعبين، رسوم استئناف على قرار صادر، رسوم الدورات التدريبية، رسوم تسجيل الأكاديميات ورسوم طلب حكام غير سعوديين.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشؤون المالية في الاتحاد السعودي عبدالله كبوها، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الاتحاد لخدمة الأندية في تسريع عمليات السداد، بدلاً من الطرق التقليدية والتي قد تتسبب في تأخر السداد، مشدداً على المستفيدين بضرورة توضيح سبب السداد وأن يكون بالشكل الصحيح لمساعدة الإدارة في إتمام الطلب بصورة سريعة.
يذكر أن هذه البوابة تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي في التحول الرقمي التي تعتبر إحدى الركائز السبع في إستراتيجية التحول للكرة السعودية التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.