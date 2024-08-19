وزارة الرياضة تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024-2025

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الاثنين، التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024/ 2025، والذي يعتمد على نتائج تقييم الأندية في مبادرة الحوكمة للموسم الرياضي الماضي 2023/ 2024.
وجاء التصنيف الإداري الجديد للأندية الرياضية للموسم المقبل على النحو التالي:
استمر في هذه الفئة 3 أندية، وهي كل من: الاتفاق، الشباب، والهلال، مع صعود النصر بعد أن نجحوا في تحقيق المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، حيث ستحصل الأندية في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره (20) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.
واصل 12 نادياً من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها في هذه الفئة؛ وهي: الفيصلي، الحزم، التعاون، الفيحاء، الفتح، أبها، الرياض، العدالة، ضمك، النهضة، التقدم، والشعلة، القادسية، الأهلي، وصعود الاتحاد من الفئة (ج) ليصبح مجموع الأندية في هذه الفئة للموسم الرياضي المقبل 15 نادياً، حققوا متوسط 6 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (15) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.
استمر في هذه الفئة 21 نادياً من الموسم الماضي، ودخول 7 أندية جديدة لهذه الفئة وهي: الباطن، الوحدة، الرائد، الخليج، والطائي، العروبة، الجيل، هجر، البكيرية، الخلود، الدرعية، النجمة، أحد، الأخدود، الصقر، السلام، الانتصار، الجبلين، الزلفي، الثقبة، ونجران، فيفا، الصفا، العمران، كميت، الهداية، الزيتون، الفرع، حققوا متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (4.9) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.