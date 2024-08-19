وزارة الرياضة تُعلن التصنيف الإداري للأندية الرياضية للموسم الرياضي 2024-2025

استمر في هذه الفئة 21 نادياً من الموسم الماضي، ودخول 7 أندية جديدة لهذه الفئة وهي: الباطن، الوحدة، الرائد، الخليج، والطائي، العروبة، الجيل، هجر، البكيرية، الخلود، الدرعية، النجمة، أحد، الأخدود، الصقر، السلام، الانتصار، الجبلين، الزلفي، الثقبة، ونجران، فيفا، الصفا، العمران، كميت، الهداية، الزيتون، الفرع، حققوا متوسط تقييم 5 من 7 من مجموع المعايير المعتمدة في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، بحيث تحصل هذه الأندية على مبلغ (4.9) مليون ريال، في حال تحقيقها المعايير المطلوبة الموسم الرياضي المقبل.