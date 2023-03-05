مع ختام الجولة 19 من دوري روشن.. النصر أعلى أندية دوري روشن السعودي استحواذاً على الكرة

ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي النصر برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما يقع الشباب بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة، والهلال بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة.