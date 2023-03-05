مع ختام الجولة 19 من دوري روشن.. النصر أعلى أندية دوري روشن السعودي استحواذاً على الكرة

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين عن أعلى أندية الدوري استحواذاً للكرة في الجولة الـ19 من منافسات دوري روشن السعودي.
وتصدر النصر أندية الدوري السعودي كأكثر فريق استحواذاً للكرة حيث بلغت نسبة استحواذه 70.4 %.
واحتل الهلال المركز الثاني في استحواذه للكرة حيث بلغت نسبته 64.2 %، في حين احتل أبها المركز الثالث بنسبة 62.5 %.
وجاء في المركز الرابع والخامس كل من الشباب والاتحاد على التوالي بنسبة 56.6 %، 54.4 % استحواذاً للكرة.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي النصر برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما يقع الشباب بالمركز الثالث برصيد 40 نقطة، والهلال بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة.