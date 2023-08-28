في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن.. أبها يتغلب على الفيحاء بثنائية

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم ، فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
افتتح المحترف الكاميروني إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 36 حينما ساق الكرة من منتصف الملعب مستغلاً تمريرة طولية وضعته بحالة انفراد ليواجه المرمى ويسدد بكل ثقة داخل الشباك مسجلاً أول أهداف المباراة.
وعزز أحمد عبده تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله ثاني الأهداف بعد أن تابع كرة مرتدة من حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في الشباك وذلك عند الدقيقة 63 من زمن المباراة.
وقلص الضيوف النتيجة عبر المحترف الزامبي فاشيون ساكالا جونيور من علامة الجزاء قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي احتسبها الحكم عبدالصمد بكري بعد أن ارتطمت الكرة بيد المدافع صالح القميزي.
وبهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 6 نقاط وضعته بالمركز السابع بينما توقف رصيد الفيحاء عند 5 نقاط بالمركز الثامن مؤقتًا.