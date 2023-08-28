في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن.. أبها يتغلب على الفيحاء بثنائية

حقق فريق أبها الأول لكرة القدم ، فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.