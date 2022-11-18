"الفيصل" يعتمد نتائج انتخابات لجنة اللاعبين للأعوام الأربعة المقبلة

اعتمد سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نتائج انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للدورة الرياضية 2022-2026م، وذلك بعد إتمام العملية الانتخابية لأعضاء لجنة اللاعبين، التي أعلنتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الشهر الماضي، وفاز من خلالها 15 لاعبًا ولاعبة بعضوية اللجنة بأصوات عموم الرياضيين المشاركين. كما اعتمد إعادة تعيين الكابتن إبراهيم المعيقل رئيسًا للجنة.