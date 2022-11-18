"الفيصل" يعتمد نتائج انتخابات لجنة اللاعبين للأعوام الأربعة المقبلة

اعتمد سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نتائج انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للدورة الرياضية 2022-2026م، وذلك بعد إتمام العملية الانتخابية لأعضاء لجنة اللاعبين، التي أعلنتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الشهر الماضي، وفاز من خلالها 15 لاعبًا ولاعبة بعضوية اللجنة بأصوات عموم الرياضيين المشاركين. كما اعتمد إعادة تعيين الكابتن إبراهيم المعيقل رئيسًا للجنة.
وجاءت أسماء اللاعبين المنتخبين على النحو الآتي:
1- طارق حامدي - الكاراتيه
2- حسين علي رضا - التجديف
3- ياسمين الدباغ - ألعاب القوى
4- محمد العتيبي - السباحة
5- لمى الفوزان - المبارزة
6- مجتبى آل سالم - كرة اليد
7- غادة الطاسان - رفع الأثقال
8- إبراهيم المعيقل - الكرة الطائرة
9- رنا أبو حربش - الريشة الطائرة.
10- خالد المبطي - الفروسية.
11- عبير الحميدي - كرة السلة
12- بدر الدغيثر - كرة الماء
13- فايق عابدي - الرياضات الشتوية
14- أحمد شربتلي - الفروسية
15- سعيد هوساوي - رفع الأثقال
يُذكر أن القائمة اشتملت على ممثلَيْن عن الألعاب البارالمبية، وممثل عن الرياضات الشتوية، وذلك في إطار ضمان تمثيل أعضاء اللجنة جميع اللاعبين السعوديين من مختلف الفئات.