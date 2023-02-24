"جولة يوم التأسيس".. النصر يسعى لانتزاع الصدارة.. وضمك والاتفاق لاستعادة التوازن

تتواصل اليوم السبت منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/ 23م "جولة يوم التأسيس"، وذلك بإقامة مباراتين، نتائجهما ستُغيِّر ملامح جدول الترتيب، فيما تأجلت مباراة الهلال مع الفتح حتى السادس من مارس المقبل؛ لمشاركته بالأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا.
يستضيف الباطن (متذيل جدول الترتيب بـ3 نقاط) ضيفه الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر بـ19 نقطة على ملعبه بمدينة حفر الباطن، وذلك عند تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ويبحث الضيوف عن وقف مسلسل الهزائم المتتالية في الجولتَين الأخيرتَين؛ للعودة لسكة الانتصارات لمصالحة جماهيرهم، وتحسين موقعهم في جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.
في حين يسعى فريق الباطن لتسجيل أول انتصاراته هذا الموسم، ووقف نزيف النقاط؛ لإسعاد مشجعيه، وزيادة عداده النقطي؛ لأن أي هزيمة أخرى ستُقرِّب الفريق أكثر من الهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى.
يحل النصر (ثاني جدول الترتيب بـ40نقطة) ضيفًا ثقيلاً على فريق ضمك صاحب المركز السابع بـ22نقطة، وسط أرضه وجماهيره على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها عند الساعة الـ(6:30) مساء.
ويتطلع النصر لمواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة؛ لانتزاع الصدارة، والانفراد بها للاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية.
ويعوّل الضيوف كثيرًا على نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمساعدة زملائه لتحقيق الفوز الـ13بالمسابقة.
وفي المقابل يسعى فريق ضمك لتضميد جراحه، واستعادة توازنه للعودة لنغمة الفوز الغائب عنه في الجولات الثلاث الماضية؛ وذلك من أجل تعزيز مركزه السابع.