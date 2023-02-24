"جولة يوم التأسيس".. النصر يسعى لانتزاع الصدارة.. وضمك والاتفاق لاستعادة التوازن

في حين يسعى فريق الباطن لتسجيل أول انتصاراته هذا الموسم، ووقف نزيف النقاط؛ لإسعاد مشجعيه، وزيادة عداده النقطي؛ لأن أي هزيمة أخرى ستُقرِّب الفريق أكثر من الهبوط لمصاف دوري الدرجة الأولى.