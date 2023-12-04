بحضور "نائب وزير الرياضة".. معهد إعداد القادة يُوقِّع وثيقة إعلان نوايا مع جامعة لوفبروا

بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وقَّع معهد إعداد القادة اليوم الاثنين وثيقة إعلان نوايا مع جامعة لوفبروا، ترتكز على تعزيز التبادل في المجال الرياضي، وتحقيق طموحات السعودية في خطتها الاستراتيجية 2030 في مجالات الرياضة والترفيه، ودعم معهد إعداد القادة في زيادة وتعزيز تنمية المجال الأكاديمي، وتمكين جميع العاملين في القطاع الرياضي.