بحضور "نائب وزير الرياضة".. معهد إعداد القادة يُوقِّع وثيقة إعلان نوايا مع جامعة لوفبروا

بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وقَّع معهد إعداد القادة اليوم الاثنين وثيقة إعلان نوايا مع جامعة لوفبروا، ترتكز على تعزيز التبادل في المجال الرياضي، وتحقيق طموحات السعودية في خطتها الاستراتيجية 2030 في مجالات الرياضة والترفيه، ودعم معهد إعداد القادة في زيادة وتعزيز تنمية المجال الأكاديمي، وتمكين جميع العاملين في القطاع الرياضي.
وجرت مراسم التوقيع، التي حضرها سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون، بين المدير العام لمعهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، والبروفيسور كريس لينتون، نائب رئيس جامعة لوفبروا في المملكة المتحدة.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الروابط بين البلدين، وتحفيز التطور في مجالات الرياضة، مع التركيز على المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.. كما تتيح هذه الشراكة الفرصة للتعاون في مجالات عدة، تتمثل في الأبحاث والتطوير، وبرامج التطوير المهني للمهن الرياضية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية لدعم الكفاءات المحلية.
وستعمل جامعة لوفبروا على تطوير برامج التطوير المهني المستمر للوظائف والمهن الرياضية في السعودية، وفقًا للمنهجية المركزية للتراخيص والاعتماد، وتقديم الدعم للمعهد في مجال الأبحاث والتطوير، وتقديم الدعم للمعهد؛ لتعزيز قدرات وإمكانات مقدمي التدريب في القطاع.. فيما ستكون مهام المعهد مرتبطة بقيادة مجال البحث والتطوير، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب دعم وتوجيه توطين عمليات التدريب والبحث وتطوير المحتوى، بما يتوافق مع توجهات المعهد والقطاع الرياضي.