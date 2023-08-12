دوري روشن للمحترفين: الفيحاء يعبر الخليج ويخطف أول ثلاث نقاط

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في تحقيق فوز غالٍ وثمين على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الفيحاء بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها في البداية اللاعب ريكاردو رايلز في الدقيقة الـ13، ثم اللاعب فاشون ساكالا في الدقيقة الـ45+7، ثم أضاف سلطان مندش الهدف الثالث في الدقيقة الـ76، قبل أن يعدل اللاعب هشام آل دبيس النتيجة بهدف لصالح الخليج في الدقيقة الـ87.
وبتلك النتيجة يحصد الفيحاء أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي الخليج بلا أي رصيد من النقاط.