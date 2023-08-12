دوري روشن للمحترفين: الفيحاء يعبر الخليج ويخطف أول ثلاث نقاط

أهداف المباراة سجلها في البداية اللاعب ريكاردو رايلز في الدقيقة الـ13، ثم اللاعب فاشون ساكالا في الدقيقة الـ45+7، ثم أضاف سلطان مندش الهدف الثالث في الدقيقة الـ76، قبل أن يعدل اللاعب هشام آل دبيس النتيجة بهدف لصالح الخليج في الدقيقة الـ87.