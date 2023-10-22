النصر يفتح ملف الدحيل القطري.. ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تحضيراته الإعدادية لمواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
و أجرى الفريق تدريباته على ملعب النادي حيث قسم المدير الفني البرتغالي " كاسترو" اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة ضمك وخضعت هذه المجموعة لتدريبات استرجاعية.
فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين وأدت تدريبات اعتيادية بدأت بعمليات الإحماء بعدها ركز المدير الفني على الجانب التكتيكي من خلال أداء تدريبات متنوعة في الجانبين الدفاعي والهجومي.
يشار إلى أن النصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين مقابل 3 نقاط لبيرسيبوليس ونقطة لكل من الدحيل والاستقلال.