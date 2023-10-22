النصر يفتح ملف الدحيل القطري.. ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الأحد تحضيراته الإعدادية لمواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.