موقف مدافع ريال مدريد من العروض الضخمة المقدمة له من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن موقف الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد الإسباني، من العروض الضخمة المقدمة له من الدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "فلوريان بليتنبيرغ"؛ فإن روديغر مدافع ريال مدريد لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن ريال مدريد وخاصة في الشتاء القادم.
وشدد الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، على أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يشعر بالراحة مع ناديه الإسباني؛ لأنه يُعَد القائد الأساسي في ريال مدريد.
وكان المدافع الألماني الذي يقدم مستوى رائعًا مع النادي الأبيض، قد تلقى عرضًا مغريًا من السعودية؛ لضمه بعد نهاية عقده مع النادي الإسباني.