الأهلي يعلن انتقال لاعبه "آلان سان ماكسيمان" إلى "فنربخشة" التركي على سبيل الإعارة

وكان نادي فنربخشة التركي أعلن، أمس الثلاثاء، عن توصُّله إلى اتفاق مع أهلي جدة بخصوص استعارة الجناح الفرنسي "آلان سان ماكسيمان" حتى نهاية الموسم المقبل.