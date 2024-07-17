الأهلي يعلن انتقال لاعبه "آلان سان ماكسيمان" إلى "فنربخشة" التركي على سبيل الإعارة

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، انتقال لاعبه الفرنسي "آلان سان ماكسيمان" إلى نادي "فنربخشة" التركي على سبيل الإعارة، لمدة عام واحد؛ لتمثيل صفوفه خلال منافسات الموسم القادم 2024/ 2025.
وكتب نادي أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وافقت إدارة نادي الأهلي على إعارة لاعب الفريق الكروي الأول الفرنسي "آلان سان ماكسيمان" لنادي فنربخشه التركي لمدة موسم رياضي 2024-2025، متمنّين له التوفيقَ خلال المرحلة القادمة".
وكان نادي فنربخشة التركي أعلن، أمس الثلاثاء، عن توصُّله إلى اتفاق مع أهلي جدة بخصوص استعارة الجناح الفرنسي "آلان سان ماكسيمان" حتى نهاية الموسم المقبل.
وانضمّ الجناح الفرنسي "آلان ماكسيمان" إلى صفوف الأهلي صيف 2023 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي؛ بموجب عقد يمتدّ ثلاثة أعوام.
ودافع الفرنسي عن ألوان الفريق في 31 مباراةً بمختلف المسابقات، وأحرز له أربعة أهدافٍ، وصنع عشرةً؛ طبقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.
ووقع "آلان ماكسيمان" برفقة زملائه في نادي أهلي جدة في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/ 2023، برصيد 65 نقطة، خلف ناديي الهلال والنصر.
وستكون تركيا محطة "سان ماكسيمان" الخامسة بعدما لعب من قبل في بلاده وألمانيا وإنجلترا، وأخيرًا السعودية.