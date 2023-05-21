في قمة الجولة 28 من دوري روشن.. الشباب يجري مرانه الرئيس للنصر

استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية شهدت تطبيق النهج الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق الجمل التكتيكية الخاصة بالمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.