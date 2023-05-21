في قمة الجولة 28 من دوري روشن.. الشباب يجري مرانه الرئيس للنصر

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الأحد، الحصة التدريبية الرئيسة استعدادًا لمواجهة فريق النصر الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.
استهل المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، تلاها بتمارين فنية شهدت تطبيق النهج الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق الجمل التكتيكية الخاصة بالمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.
من جانب آخر شارك اللاعب هتان باهبري في التدريبات الجماعية، فيما أدى اللاعب فواز القرني تدريبات خاصة برفقة المعد البدني.