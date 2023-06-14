الخليج يضمّ سعيد آل حمسل حتى 2025

أعلنت إدارة نادي الخليج، برئاسة المهندس علاء الهمل، عن التعاقد مع الظهير الأيمن سعيد آل حمسل، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين حتى 2025، قادمًا من فريق أبها.