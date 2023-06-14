الخليج يضمّ سعيد آل حمسل حتى 2025

أعلنت إدارة نادي الخليج، برئاسة المهندس علاء الهمل، عن التعاقد مع الظهير الأيمن سعيد آل حمسل، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين حتى 2025، قادمًا من فريق أبها.
ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" تدوينة جاء فيها: "رسميًّا.. نادي الخليج يتعاقد مع الظهير الأيمن "سعيد آل حمسل" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025.
وبدأ اللاعب مشواره في نادي نجران، قبل أن يرحل إلى فريق أبها في 2020؛ حيث مثّلهم في 3 مواسم سابقة قبل الالتحاق بصفوف الخليج.
يذكر أن سعيد آل حمسل يعدّ ثالث صفقات الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقدها مع الثنائي: بندر المطيري لاعب الفيحاء، وعبدالله آل سالم القادم من الاتفاق.
وأنهى الخليج الدوري في المركز الـ14، برصيد 31 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات، فيما مني بالخسارة 17 مرة.