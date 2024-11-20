برئاسة "الفيصل".. الأردن تحتضن اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية العربية

وستتناول الاجتماعاتُ عددًا من التقارير الفنية والإدارية، وعلى رأسها تحديد الدول المستضيفة لدورتَي الألعاب العربية السابعة عشرة 2031م والثامنة عشرة 2035م، وتقرير دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023"، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات "الشارقة 2024"، بالإضافة للتقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والقوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م.