برئاسة "الفيصل".. الأردن تحتضن اجتماعات اتحاد اللجان الأولمبية العربية

يرأس الأميرُ عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية؛ اجتماعَ المكتب التنفيذي الأربعين، وأعمال الجمعية العمومية الثانية والعشرين، للاتحاد، والمقرر انعقادها عند الثالثة عصر غد الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور أصحاب السموّ والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية العربية.
وستتناول الاجتماعاتُ عددًا من التقارير الفنية والإدارية، وعلى رأسها تحديد الدول المستضيفة لدورتَي الألعاب العربية السابعة عشرة 2031م والثامنة عشرة 2035م، وتقرير دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة "الجزائر 2023"، ودورة الألعاب العربية للأندية للسيدات "الشارقة 2024"، بالإضافة للتقرير السنوي للاتحاد لعام 2023، والقوائم المالية ومراجعة تقرير السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م.