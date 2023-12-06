في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري روشن.. ضمك "يتربص" بالاتحاد .. والإثارة تجمع الشباب والاتفاق

تدور ، غداً الخميس ، عجلة الجولة الـ 16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "روشن السعودي" بـ 3 مواجهات.
ففي المواجهة الأولى يستضيف فريق الحزم نظيره الفتح على ملعب نادي الحزم في الرس، وضمك يواجه الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وفي ملعب نادي الشباب في الرياض يستضيف فريق الشباب نظيره الاتفاق.
وتستكمل بعد غدٍ مباريات الجولة بـ 4 مواجهات، حيث يستضيف الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل نظيره الهلال، ويحل الفيحاء ضيفاً على التعاون على ملعب نادي التعاون في بريدة، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يحل أبها ضيفاً على الخليج، وفي ختام مواجهات اليوم الثاني من الجولة، يستضيف النصر نظيره الرياض على ملعب الأول بارك في الرياض.
وتختتم مواجهات الجولة ، السبت المقبل ، بلقاءين، حيث يلتقي الأهلي نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وفي ختام مواجهات الجولة يحل الأخدود ضيفاً على الوحدة في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.
ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 41 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 34 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 30 نقطة، يليه الاتحاد بـ 28 نقطة، والمركز الخامس التعاون 28 نقطة، والفتح سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 23 نقطة، وضمك ثامناً بـ 21 نقطة، والفيحاء تاسعاً بـ 19 نقطة، والمركز العاشر الوحدة بـ 19 نقطة، والحادي عشر الطائي بـ 17 نقطة، والثاني عشر الشباب بـ 16 نقطة، والثالث عشر الرياض بـ 16 نقطة، والخليج الرابع عشر بـ 13 نقطة، والأخدود في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، وأبها السادس عشر بـ 13 نقطة، يليه الرائد بـ 12 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 8 نقاط.