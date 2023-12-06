في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري روشن.. ضمك "يتربص" بالاتحاد .. والإثارة تجمع الشباب والاتفاق

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 41 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 34 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 30 نقطة، يليه الاتحاد بـ 28 نقطة، والمركز الخامس التعاون 28 نقطة، والفتح سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 23 نقطة، وضمك ثامناً بـ 21 نقطة، والفيحاء تاسعاً بـ 19 نقطة، والمركز العاشر الوحدة بـ 19 نقطة، والحادي عشر الطائي بـ 17 نقطة، والثاني عشر الشباب بـ 16 نقطة، والثالث عشر الرياض بـ 16 نقطة، والخليج الرابع عشر بـ 13 نقطة، والأخدود في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، وأبها السادس عشر بـ 13 نقطة، يليه الرائد بـ 12 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 8 نقاط.