لاعب النصر "ساديو ماني": خلقنا العديد من الفرص واستحققنا الفوز أمام العروبة

وكشف المهاجم السنغالي أن سر احتفاله مع المدافع علي لاجامي بعد تسجيله الهدف الثاني أن "لاجامي" تنبأ له بأنه سيسجل في هذه المباراة وأنه اشترط عليه في حال تحقيق ذلك أن يحتفل معه وهو ما حدث.