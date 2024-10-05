لاعب النصر "ساديو ماني": خلقنا العديد من الفرص واستحققنا الفوز أمام العروبة

قال ساديو ماني مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم عقب نهاية مباراة فريقه أمام العروبة التي كسبها النصر بثلاثية : "لقد خلقنا العديد من الفرص واستحققنا الفوز في نهاية المطاف".
وتغلب النصر على مضيفه العروبة بثلاثة أهداف دون رد مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك لحساب مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن.
وأسهم "ماني" في تسجيل هدفين من أهداف فريقه في المباراة فيما كان الهدف الثالث من نصيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكشف المهاجم السنغالي أن سر احتفاله مع المدافع علي لاجامي بعد تسجيله الهدف الثاني أن "لاجامي" تنبأ له بأنه سيسجل في هذه المباراة وأنه اشترط عليه في حال تحقيق ذلك أن يحتفل معه وهو ما حدث.