القادسية ينافس بورتو البرتغالي للتعاقد مع مهاجم غريميو البرازيلي

دخل نادي القادسية في منافسة مع بورتو البرتغالي، للتعاقد مع غوستافو نونيس مهاجم غريميو البرازيلي خلال هذا الصيف.
وأفادت صحيفة Bolavip أن مسؤولي القادسية أبدوا اهتمامًا باللاعب البرازيلي، كما أن بورتو يرغب أيضًا في ضم غوستافو نونيس.
وشددت الصحيفة على أنه حتى الآن لم يقدم الناديان عروضًا رسمية لكسب خدمات اللاعب البرازيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن غريميو يريد بالفعل بيع مهاجمه في فترة الانتقالات الجارية، ويدرس أفضل العروض المقدمة للاعب، لتحقيق أكبر ربح.
وقدّم النادي السعودي اقتراحًا بعقد مدته 5 سنوات، حتى منتصف عام 2029، كما سيحصل على زيادة كبيرة في الراتب.