اتفاق شفهي يقرّب "فوفانا" من الاتفاق والقرار متروك للاعب

توصّلت إدارة نادي الاتفاق إلى اتفاق شفهي مع نظيرتها إدارة النصر لاستعارة الإيفواري "سيكو فوفانا"، لاعب الفريق خلال الموسم الجديد.
وأفاد الصحفي "سانتى أونا" الذي يعمل في "footmercato"؛ بأن الناديين السعوديين توصّلا إلى اتفاق لانتقال "فوفانا"، مشيرًا إلى أنّ القرار الآن سيكون متروكًا للاعب النصر.
وشدّد الصحفي بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، على أنّ مسؤولي النصر يرغبون في إفساح المجال بقائمة أجانب الفريق المكتملة لإعادة تسجيل حارس المرمى الكولومبي "ديفيد أوسبينا".
ولم يشارك "أوسبينا" منذ فترة مع فريقه في المباريات؛ لعدم تسجيله بقائمة الفريق لاكتمال عدد أجانب، بالرغم من جاهزيته فنيًّا وبدنيًّا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها في مرفقه، والتي خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين.
ويرتبط "سيكو فوفانا" البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026 مع النصر، الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.