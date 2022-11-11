الفتح يواصل تدريباته ضمن برنامجه الإعدادي لفترة التوقف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تنفيذ برنامجه الإعدادي لفترة التوقف، إذ أدى تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي بالأحساء وسط حماس كبير بين اللاعبين.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز والأقماع، حيث ركز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، بعدها تم إجراء تدريبات مختلفة باستخدام الكرة.
وفي ختام المران قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على مساحة ثلث الملعب شهدت تطبيق جمل تكتيكية مختلفة من خلال اللعب من لمسة ولمستين مع التحرك بدون كرة.