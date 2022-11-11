الفتح يواصل تدريباته ضمن برنامجه الإعدادي لفترة التوقف

وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز والأقماع، حيث ركز الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي والقوة البدنية لدى اللاعبين، بعدها تم إجراء تدريبات مختلفة باستخدام الكرة.