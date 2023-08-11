الفتح يجري تدريبه الرئيس لمواجهة التعاون

وعمد المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش على تطبيق تدريبات فنية بحتة، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعات وأجرى تمارين مهارية حول لعب الكرة من لمسة ولمستين مع استمرار الحركة، قبل أن يجري مناورة على مساحة كامل الملعب، طبق خلالها العديد من الجمل الفنية في الجانبين الدفاعي والهجومي، وشهدت المناورة حماساً كبيراً من قبل اللاعبين لدخول التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الأحد.