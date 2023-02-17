ذهبية دوري اليد الممتاز للشباب بين "النور" و"الخليج"

ويتصدّر فريق النور سلم الترتيب برصيد 32 نقطة، ويأتي الخليج ثانيًا برصيد 31 نقطة، ويحل مضر ثالثًا برصيد 29 نقطة، ويأتي المحيط رابعًا بـ 18 نقطة، وبعده الصفا خامسًا برصيد 16 نقطة، يتبعه الوحدة سادسًا بـ 15 نقطة، ثم القارة سابعًا بـ 10 نقاط، ويحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 8 نقاط، ثم الترجي تاسعًا برصيد 6 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق الأهلي الذي هبط إلى بطولة المناطق بـ 5 نقاط.