الاتحاد: "بنزيما" يخضع لعلاج تأهيلي.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة الخليج

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعبه بمقر النادي تحضيرًا لمواجهة نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الأرجنتيني "غاياردو"، قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم طبق اللاعبون الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وشارك في الحصة التدريبية المحترف البرتغالي جوتا، بعد تعافيه من الكدمة والتورم في الكاحل الأيمن، فيما اقترب المدافع المصري أحمد حجازي، من العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث سيجري اللاعب اختبارات طبية من أجل منحه الضوء الأخضر، للعودة إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في المباريات، بينما يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما برنامجه العلاجي التأهيلي.
ويحل الاتحاد خامس ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة ضيفًا ثقيلاً على الخليج صاحب المركز الحادي عشر بـ 36 نقطة، الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة 32 من المسابقة.