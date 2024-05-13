الاتحاد: "بنزيما" يخضع لعلاج تأهيلي.. والفريق يواصل تحضيراته لمواجهة الخليج

وشارك في الحصة التدريبية المحترف البرتغالي جوتا، بعد تعافيه من الكدمة والتورم في الكاحل الأيمن، فيما اقترب المدافع المصري أحمد حجازي، من العودة إلى التدريبات الجماعية، حيث سيجري اللاعب اختبارات طبية من أجل منحه الضوء الأخضر، للعودة إلى المشاركة مع زملائه اللاعبين في المباريات، بينما يواصل النجم الفرنسي كريم بنزيما برنامجه العلاجي التأهيلي.